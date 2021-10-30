У США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 років
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ted Eytan / Flickr
Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA) дозволило екстрене використання вакцини Pfizer для профілактики коронавірусу у дітей віком від 5 до 11 років.
Про це повідомляється на сайті відомства.
«Безпека вакцини вивчалася приблизно на 3 100 дітях віком від 5 до 11 років, які отримали вакцину, і під час дослідження не було виявлено серйозних побічних ефектів», — наголосили в управлінні.
Також зазначається, що вакцина є ефективною на 90,7% у запобіганні коронавірусу серед дітей цієї вікової групи.
Окремо у FDA наголосили, що дітям до 11 років потрібно вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини з інтервалом у три тижні.
- Вакцина Pfizer — це перша вакцина від коронавірусу, яка отримала повне й остаточне схвалення влади США за стандартними правилами, а не у звʼязку з надзвичайною ситуацією. У 44 тисяч учасників клінічних випробувань антитіла утворилися в 91% випадків.
- Раніше Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) допустив можливість введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Це може бути вакцина Pfizer, Moderna або Janssen.
- За даними досліджень, вакцина Pfizer захищає від госпіталізації дітей 12—17 років на 93%.
- В Україні вакцинувати від коронавірусу можна дітей від 12 років. Раніше у Національній технічній групі експертів з імунізації (НТГЕІ), чию рекомендацію затвердив МОЗ, дали розʼяснення щодо цього.