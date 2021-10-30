У США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей від 5 років

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Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA) дозволило екстрене використання вакцини Pfizer для профілактики коронавірусу у дітей віком від 5 до 11 років.

Про це повідомляється на сайті відомства.

«Безпека вакцини вивчалася приблизно на 3 100 дітях віком від 5 до 11 років, які отримали вакцину, і під час дослідження не було виявлено серйозних побічних ефектів», — наголосили в управлінні.

Також зазначається, що вакцина є ефективною на 90,7% у запобіганні коронавірусу серед дітей цієї вікової групи.

Окремо у FDA наголосили, що дітям до 11 років потрібно вводити менші дози (10 мікрограмів проти 30 мікрограмів для дорослих) вакцини з інтервалом у три тижні.