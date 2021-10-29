Молдова домовилася з Росією про продовження газового контракту на 5 років. Угоду уклали на умовах Кишинева
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Молдова домовилася з російським «Газпромом» щодо продовження попереднього контракту ще на пʼять років на основі формули ціни, запропонованої молдовською стороною. Росія назвала ці умови «взаємовигідними».
Про це повідомили в МЗС Молдови та на сайті «Газпрому».
На переговорах у Санкт-Петербурзі сторони досягли домовленості щодо формули ціни, аудиту боргу Moldova-Gaz та подальшого діалогу щодо погашень.
Поставки природного газу розпочнуться 1 листопада 2021 року.
- 22 жовтня парламент Молдови на місяць запровадив надзвичайний стан через газову кризу. За словами премʼєр-міністра Наталії Гаврилиці, нині країні бракує приблизно 16 мільйонів кубометрів.
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