Україна дала нову назву британському криголаму. Невдовзі судно вирушить до української антарктичної станції
- Автор:
- Софія Телішевська
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Англійський криголам James Clark Ross та судно Belgica, які раніше перебували у складі Британської антарктичної місії та Військово-морського флоту Бельгії, з прибуттям в Україну отримали нові назви. Віднині ці кораблі називатимуться «Ноосфера» та «Борис Александров».
В Офісі президента зазначають, що криголам «Ноосфера» забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції «Академік Вернадський», а науково-дослідне судно «Борис Александров» будуть використовувати для моніторингу дна Чорного моря.
Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану, що дозволить розширити діапазон наукових досліджень.
«Ноосфера» уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду в напрямку української полярної станції «Академік Вернадський», але спершу криголам пройде технічну перевірку.
Провідний інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту НАН України Богдан Гаврилюк зазначив, що придбання криголама є важливою подією для українського флоту. За його словами, нова назва судна влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.
- У 2021 році стало відомо, що Україна купить британський криголам James Clark Ross. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповідав, що James Clark Ross дістанеться Україні за $5 мільйонів, хоча початкова ціна сягала $10 мільйонів. Окремо доведеться платити за доставку криголама та його дообладнання. У серпні Україна купила James Clark Ross, а у жовтні він прибув до Одеси.
- 21 жовтня до порту Одеси прибуло науково-дослідне судно Belgica, яке Бельгія урочисто подарувала Україні у вересні 2021 року.