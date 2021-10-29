На Донбасі поранено трьох українських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / СБУ
На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків поранено трьох українських військових. Про це йдеться у звіті штабу Операції обʼєднаних сил станом на 29 жовтня.
Стан здоровʼя двох поранених задовільний, одного — середньої тяжкості.
Упродовж цієї доби бойовики 9 разів порушували режим тиші. Вони використовували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю, а також залучили дрони, за допомогою яких скинули осколкову гранату ВОГ-17.
Щоб змусити противника припинити вогонь, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Зазначимо, що поранені серед українських військових були і за попередню добу, 28 жовтня. Тоді постраждали двоє, їх стан здоров’я — середньої важкості.
- 26 жовтня джерела «Бабеля» в Міноборони повідомили, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка (біля села Гранітне) в Донецькій області. Згодом у штабі ООС спростували цю інформацію.
- Того ж дня бойовики обстріляли Гранітне з мінометів, пошкодивши шість житлових будинків. Для захисту життя воїнів і цивільного населення у відповідь ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.