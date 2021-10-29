США звинуватили Росію у сприянні ескалації на Донбасі та намаганні перекласти відповідальність на Україну

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У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці посольства Сполучених Штатів у Києві.

«Підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна», — наголосили у США.

Окрім цього, у заяві вказується, що офіційна риторика Росії про те, що Україна загострює ситуацію, «не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості».

«Ми закликаємо обидві сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися умов угоди про припинення вогню», — додали у посольстві США.