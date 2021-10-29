В Україні 90% вчителів вакцинувалися проти COVID. ВООЗ рекомендує не закривати школи на тлі пандемії

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Anita Jankovic / Unsplash

В Україні продовжує зростати кількість освітян, які вакцинувалися проти коронавірусу. Міністерство освіти та науки за результатами моніторингу зазначає, що принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 вже отримали майже 90% освітян.

Про це повідомив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет.

Двома дозами вакциновано уже понад 417 тисяч працівників закладів загальної середньої освіти — це майже 65%.

Найвищий показник вакцинації демонструє Київська область — тут щонайменше одну дозу отримали понад 98,8% вчителів.

У Миколаївській області цей показник сягнув 98%, в Харківській — 95,5%, а в Хмельницькій — 94,1%. У Донецькій області вакциновано 93% освітян.

«Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнули усі області країни. Вакцинація залишається єдиним і найдієвішим способом знизити ризики захворювання на COVID-19. Щеплення гарантує легший перебіг хвороби, а також право на офлайн-навчання дітей», — зазначив міністр та закликав усіх вчителів вакцинуватися найближчим часом.

Водночас директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге наголосив, що школи повинні продовжувати працювати у звичному режимі попри загострення пандемії.

«Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило право на освіту мільйонів дітей, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному благополуччю дітей. Ми не можемо повторювати ті самі помилки цієї зими», — заявив Клюге.

Замість того щоб закривати навчальні заклади, ВООЗ рекомендує продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів у школах.