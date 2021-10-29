В Україні встановили черговий антирекорд за кількістю нових заражених коронавірусом — майже 27 тисяч

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Євген Малолєтка

В Україні за минулу добу 28 жовтня коронавірусом заразилися рекордна кількість людей — майже 27 тисяч. Серед них 491 медик та 1 824 дитини.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 5 463 хворих, а 648 людей померли від ускладнень. Водночас 9 784 пацієнта успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (2 164) та Одеській (2 156) областях.

Також протягом доби майже 290 тисяч людей вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 214 тисяч, а другу дозу — 75 тисяч.