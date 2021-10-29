В Україні встановили черговий антирекорд за кількістю нових заражених коронавірусом — майже 27 тисяч
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Євген Малолєтка
В Україні за минулу добу 28 жовтня коронавірусом заразилися рекордна кількість людей — майже 27 тисяч. Серед них 491 медик та 1 824 дитини.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через коронавірус потрапили 5 463 хворих, а 648 людей померли від ускладнень. Водночас 9 784 пацієнта успішно одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксували в Дніпропетровській (2 164) та Одеській (2 156) областях.
Також протягом доби майже 290 тисяч людей вакцинувалися від коронавірусу. Першу дозу отримали 214 тисяч, а другу дозу — 75 тисяч.
- В Україні погіршилася ситуація із коронавірусом. Області потрапляють до «червоної» зони карантину, а середній добовий приріст хворих — 22 тисячі. Смертність від коронавірусу рекордна.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Невакцинованих будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати, поки вони не зроблять щеплення. Відстороняти, якщо є довідка про протипоказання, не будуть.