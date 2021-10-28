Нацрада перевірить телеканали на наявність дезінформації про коронавірус, порушникам загрожують санкції

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розпочинає перевірку мовників на предмет поширення дезінформації та фейків про коронавірус.

Про це під час засідання заявив член Національної ради Максим Онопрієнко, повідомили у пресслужбі регулятора.

«Ми звертаємося до ліцензіатів із наполегливим проханням ретельно перевіряти джерела інформації, виконувати законодавчі вимоги щодо достовірності та об’єктивності висвітлення подій та не поширювати фейковий контент про коронавірус та вакцинацію», — наголосив він.

За словами Онопрієнка, нині в Україні ширяться «фейки, дезінформація та відверта брехня», що впливає не тільки на здоров’я людей, а й на безпеку та довіру до держави загалом.

Водночас у Нацраді запевнили, що за поширення дезінформації, що може погіршити епідеміологічну ситуацію в країні, до ліцензіатів будуть застосовані санкції.