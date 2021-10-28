Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото після відновлення зв’язку
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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NASA
Марсохід Perseverance відправив на Землю перші фото Червоної планети після відновлення зв’язку. Два тижні Сонце перебувало між Землею та Марсом і порушувало зв’язок.
Про це пише Space.
Упродовж цих двох тижнів NASA не могло керувати марсоходом, тому припинило надсилати сигнали. Але раз на тиждень марсохід Perseverance і мінікоптер Ingenuity обмінювались між собою даними про технічний стан. Після відновлення зв’язку їх одразу ж надіслали на Землю.
Марсохід продовжив вивчати кратер Джезеро і погоду на Марсі та надіслав на Землю кілька нових фотографій.
- 18 лютого на Марсі у кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. Виявилося, що на парашуті ровера було секретне повідомлення, яке розгадали користувачі Reddit. Незабаром ровер почав надсилати панорамні фото і записи.
- 5 квітня ровер успішно висадив на Марсі вертоліт Ingenuity, чим дав старт його польотам. Проблемним для Ingenuity був лише шостий політ.