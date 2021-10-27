СБУ перевіряє Укрексімбанк за підозрою у «фінансуванні тероризму»

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Евгений Мецгер / Facebook

Офіс генпрокурора відкрив провадження за статтею про «фінансування тероризму» після журналістського розслідування «Схем» про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним Укрексімбанком.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, повідомляє «Радіо Свобода».

У прокуратурі зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилалися на матеріал програми «Схеми», де йшлося, що банк видав $60 мільйонів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність у «ДНР».

Водночас банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall як гарантію повернення цих грошей. Однак його цінність сумнівна, бо за цей ТРЦ вже понад 10 років триває боротьба в кількох юрисдикціях.

Через це Офіс генпрокурора відкрив провадження за ст. 258-5 (частина 3) Кримінального кодексу України.

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до трьох років і конфіскацією майна.

Нагадаємо, 7 жовтня журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування щодо Укрексімбанку, під час зйомок якого і сталась сутичка з керівництвом фінустанови. Воно стосується видачі $60 мільйонів кредиту бізнесмену Сергію Брюховецькому, у якого паралельно є компанія в «ДНР», де він платить податки. Мецгер заявив, що під час перевірки бізнесмена служба безпеки банку не виявила жодних порушень. Він додав, що фінустанова готова до перевірок з цього приводу, є всі необхідні документи.