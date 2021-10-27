Військовий переворот у Судані: Африканський Союз призупинив участь країни, у протестах постраждали понад 150 осіб
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Судані третій день відбуваються масові демонстрації проти захоплення влади армією під керівництвом генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана. На цьому фоні сьогодні, 27 жовтня, Африканський Союз призупинив участь країни у всіх заходах до повернення громадянської влади.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Панафриканський орган у комюніке заявив, що припинення діятиме до «ефективного відновлення» перехідної влади, яка веде країну до виборів.
Аль-Бурхан 25 жовтня запровадив надзвичайний стан по всій країні, розпустив перехідний уряд та незалежний військово-цивільний орган із поділу влади, покликаний вести країну до виборів.
Основна опозиційна коаліція країни, альянс «Сили свободи та змін», третій день виводить на вулицю людей із закликом до військових піти у відставку. У придушенні демонстрацій за цей час постраждали понад 157 людей, з яких 17 убито. Через це до протестів приєдналися працівники державної нафтової компанії та лікарі.
У столиці Хартумі місцеві комітети оголосили про проведення у суботу, 30 жовтня, «маршу мільйонів».
Влада військових поки що лише відновила роботу аеропорту столиці та відпустила додому затриманого премʼєр-міністра Абдаллу Хамдока разом із дружиною. Він залишається під посиленою охороною, але вже встиг 26 жовтня провести телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Держсекретар наголосив, що США підтримують перехід до демократії під цивільним контролем. Хамдок зазначив, що «низка міністрів та політичних лідерів залишаються під вартою у невідомих місцях».
- Колишнього президента Судану Омара аль Башира, який керував країною майже 30 років, розшукував Міжнародний кримінальний суд. Однак протестувальники, які скинули його з посади під час мітингів 2019 року, відмовилися передавати диктатора до МКС. Через деякий час транзитна влада все ж дала згоду на видачу експрезидента Міжнародному суду, але після того як проти нього завершать розслідування всередині країни.
- 11 серпня 2021 року влада Судану погодилася передати Міжнародному кримінальному суду колишнього диктатора Омара аль-Башира.
- 25 жовтня владу в країні захопили військові аль-Бурхана. Низку членів уряду країни заарештували.