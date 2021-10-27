Військовий переворот у Судані: Африканський Союз призупинив участь країни, у протестах постраждали понад 150 осіб

Новини

У Судані третій день відбуваються масові демонстрації проти захоплення влади армією під керівництвом генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана. На цьому фоні сьогодні, 27 жовтня, Африканський Союз призупинив участь країни у всіх заходах до повернення громадянської влади.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Панафриканський орган у комюніке заявив, що припинення діятиме до «ефективного відновлення» перехідної влади, яка веде країну до виборів.

Аль-Бурхан 25 жовтня запровадив надзвичайний стан по всій країні, розпустив перехідний уряд та незалежний військово-цивільний орган із поділу влади, покликаний вести країну до виборів.

Основна опозиційна коаліція країни, альянс «Сили свободи та змін», третій день виводить на вулицю людей із закликом до військових піти у відставку. У придушенні демонстрацій за цей час постраждали понад 157 людей, з яких 17 убито. Через це до протестів приєдналися працівники державної нафтової компанії та лікарі.

У столиці Хартумі місцеві комітети оголосили про проведення у суботу, 30 жовтня, «маршу мільйонів».

Влада військових поки що лише відновила роботу аеропорту столиці та відпустила додому затриманого премʼєр-міністра Абдаллу Хамдока разом із дружиною. Він залишається під посиленою охороною, але вже встиг 26 жовтня провести телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Держсекретар наголосив, що США підтримують перехід до демократії під цивільним контролем. Хамдок зазначив, що «низка міністрів та політичних лідерів залишаються під вартою у невідомих місцях».