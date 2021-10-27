Военный переворот в Судане: Африканский Союз приостановил участие страны, в протестах пострадали свыше 150 человек

В Судане третий день проходят массовые демонстрации против захвата власти армией под руководством генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана. На этом фоне сегодня, 27 октября, Африканский Союз приостановил участие страны во всех мероприятиях до возвращения гражданской власти.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Панафриканский орган в коммюнике заявил, что приостановка будет действовать до «эффективного восстановления» переходной власти, ведущей страну к выборам.

Аль-Бурхан 25 октября ввел чрезвычайное положение по всей стране, распустил переходное правительство и независимый военно-гражданский орган по разделению власти, призванный вести страну к выборам.

Основная оппозиционная коалиция страны, альянс «Силы свободы и перемен», третий день выводит на улицу людей с призывом к военным уйти в отставку. В подавлении демонстраций за это время пострадали более 157 человек, из которых 17 убиты. Из-за этого к протестам присоединились работники государственной нефтяной компании и врачи.

В столице Хартуме группа местных комитетов огласила о проведении в субботу, 30 октября, «марша миллионов».

Власть военных пока лишь возобновила работу аэропорта столицы и отпустила домой задержанного премьер-министра Абдаллу Хамдока вместе с женой. Он остается под усиленной охраной, но уже успел 26 октября провести разговор по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают переход к демократии под гражданским контролем. Хамдок отметил, что «ряд министров и политических лидеров остаются под стражей в неизвестных местах».