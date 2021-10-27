Forbes: Ілон Маск став найбагатшою людиною за всю історію

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Американський винахідник та власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною за історію спостережень. Його активи оцінюються в $271 млрд.

Про це пише Forbes.

Статки Маска суттєво зросли після того, як його компанія Tesla досягла капіталізації в $1 трильйон.

Після останнього звіту вартість акцій компанії, які належать Маску, зросла на 13%. За тиждень статки американця зросли на $41 мільярд.

До цього найбагатшою людиною був засновник Amazon Джефф Безос. Максимум його статків був $201 мільярд.

Попри такі активи Ілон Маск не володіє нерухомістю і живе в орендованому будинку в Техасі.