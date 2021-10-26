Ексглава НБУ Гонтарева заявила, що приватизація ПриватБанку зараз неможлива — через відсутність судової реформи

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Колишня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева вважає, що наразі провести приватизацію ПриватБанку неможливо, оскільки цей процес будуть оскаржувати ексвласники установи.

Про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Коли я йшла з НБУ, було, по-моєму, 600 позовів від Коломойського та його компаній. Тепер цих позовів тисяча. Якщо можна оскаржити призначення голови правління ПриватБанку через суд, то чому не можна оскаржити поділ активів на «поганий» і «хороший» банк і знову все це затягнути на неймовірну кількість років», — сказала Гонтарева.

На її думку, приватизація ПриватБанку навряд чи можлива без повернення активів банку і притягнення до відповідальності його колишніх власників.

«Так, очищений банк може бути красиво проданий, але як це зробити? Будь-яке очищення активів буде оскаржене тими самими судами. Відсутність судової реформи, відсутність дієвих правоохоронних органів — це ж нікуди не зникло», — пояснила ексглава НБУ.

Також Гонтарева зазначила, що раніше сподівалася на швидку приватизацію, але «віз і нині там».

«Коли ми націоналізували банк у 2016 році, у мене була відповідь така — все буде дуже швидко, тому що агенція Kroll знайшла всі ці активи, провела аудит, підготувала велику кількість документів, які використали для позовів. [...] Не те, що нічого не повернули, але я навіть не бачу підозр, які б висунули акціонерам», — наголосила вона.

Окремо Гонтарева нагадала, що на націоналізацію ПриватБанку держава витратила $5,5 мільярда, а до колишніх власників банку подано позовів на $10 мільярдів.