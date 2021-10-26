На Донбасі від осколквого поранення загинув майстер-сержант Георгій Халіков
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / СБУ
На Донбасі в результаті ворожого артилерійського обстрілу загинув український військовий — майстер-сержант Георгій Халіков.
Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.
«Виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, в результаті артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн — майстер-сержант Халіков Георгій Журович», — йдеться в повідомленні.
У штабі ООС 26 жовтня повідомляли про сім обстрілів зі сторони бойовиків. В результаті агресії у зоні відповідальності ОТУ «Схід» один воїн загинув, а інший — отримав осколкове поранення.
Вранці, 26 жовтня, представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне Волноваського району. Під час обстрілу пошкоджено шість житлових будинків. У відповідь, для збереження життя воїнів та цивільного населення, ЗСУ вперше підняли БПЛА Bayraktar та знищили артилерію бойовиків.
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