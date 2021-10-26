На Донбассе от осколочного ранения погиб мастер-сержант Георгий Халиков

На Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов погиб украинский военный — мастер-сержант Георгий Халиков.
Об этом сообщает Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
«Выполняя боевую задачу, верный военной присяге, в результате артиллерийского обстрела пророссийскими наемниками украинских позиций погиб украинский воин — мастер-сержант Халиков Георгий Журович», — говорится в сообщении.
В штабе ООС 26 октября сообщали о семи обстрелах со стороны боевиков. В результате агрессии в зоне ответственности ОТГ «Восток» один воин погиб, а другой получил осколочное ранение.
Утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований РФ совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района. Обстрел повредил шесть жилых домов. Чтобы сохранить жизни воинов и гражданского населения, в ответ ВСУ впервые подняли БПЛА Bayraktar и уничтожили артиллерию боевиков.
- 28 октября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный директивой разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе открывать ответный огонь по российским боевикам без согласования с высшим руководством. Командиры на месте могут сами принимать решения — в зависимости от ситуации.
- Сейчас на вооружении украинских военных есть уже 12 турецких ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2. В 2021—2022 годах Украина планирует приобрести еще четыре комплекса Bayraktar TB2 (24 дрона).