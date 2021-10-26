Мінекономіки Німеччини передало регулятору висновки щодо «Північного потоку — 2». Газопровід визнали безпечним

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Міністерство економіки Німеччини передало Федеральному агентству мереж свої висновки для сертифікації газопроводу «Північний потік — 2».

Про це пише Reuters.

Газопровід має бути сертифікований Федеральним агентством мереж Німеччини, а аналіз від Мінекономіки Німеччини є ключовою вимогою для розгляду заявки на сертифікацію.

«У своєму аналізі Федеральне міністерство економіки робить висновок, що надання сертифікату не загрожує безпеці постачання газу до ФРН та Європейського Союзу», — йдеться в заяві міністерства.

Міністерство пояснило, що надало свій аналіз регулятору після обговорень із сусідніми країнами ЄС, зокрема з Італією, Австрією, Польщею, Чехією, Угорщиною, Естонією, Латвією та Литвою.

Федеральне агентство мереж Німеччини має час для сертифікації «Північного потоку — 2» до початку січня, але воно може ухвалити рішення і раніше. Потім це рішення передадуть на затвердження до Європейської комісії, що має зняти останні перешкоди для запуску газопроводу.