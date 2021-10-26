Президенти Азербайджану і Туреччини відкрили аеропорт у Нагірному Карабаху
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Anadolu Agency
Президент Азербайджану Ільхам Алієв разом із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 26 жовтня відкрили міжнародний аеропорт у Нагірному Карабаху — в одному зі звільнених міст, Фізулі.
Про це повідомляє Sputnik.
Президенти разом розрізали стрічку на знак відкриття аеропорту, їм вручили символічні ключі від нього.
Фундамент аеропорту заклали 14 січня 2021 року. Перший випробувальний політ в аеропорт був 22 серпня. Перший тестовий політ — 5 вересня, тут приземлився найбільший пасажирський літак азербайджанських авіаліній Airbus A340-500. Злітно-посадкова смуга аеропорту завдовжки 3 кілометри і завширшки 60 метрів. Термінал аеропорту здатний обслуговувати 200 пасажирів на годину. На летовищі зможуть приземлятись та злітати й великі вантажні літаки.
Президент Азербайджану Алієв заявив, що наступний аеропорт у Карабаху — Зангіланський — введуть в експлуатацію наступного року.
- У січні лідери Вірменії, Азербайджану та Росії провели переговори в Москві, за підсумками яких підписали спільну заяву сторін про розвиток Нагірного Карабаху. Азербайджан у 2021 році виділить $1,3 мільярда на відновлення регіону Нагірного Карабаху.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.