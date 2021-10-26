Капіталізація Tesla перевищила $1 трлн. Компанія стала сьомою в історії, чиї акції досягли такого рівня

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Tesla

За результатами торгів 25 жовтня, ринкова капіталізація компанії Tesla перевищила $1 трлн. Наразі акції Tesla коштують $995,10.

Tesla стала сьомою в історії компанією після Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon і Facebook, чия капіталізація сягнула такої позначки. Про це повідомляє Forbes та сам гендиректор компанії Ілон Маск.

Імовірно, на зростання акцій вплинула новина про те, що сервіс оренди автомобілів Hertz замовив у Tesla 100 тисяч електромобілів. Цей договір оцінюють у $4,2 млрд.

Крім цього, у вересні Tesla Model 3 стала найбільш продаваним автомобілем у Європі і першим електромобілем, який перевершив за продажами моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Ця новина вплинула на статки Ілона Маска, збільшивши їх на 11,13%, до $255 млрд (ця цифра щогодини зростає). Так, підприємець займає перший рядок рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.