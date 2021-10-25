Україну вперше за 50 років запросили на засідання вищого дорадчого органу НАТО

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У Брюсселі 26 жовтня відбудеться засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради НАТО в галузі озброєнь — Конференції національних директорів озброєнь. Уперше за 50 років Київ отримав запрошення на таке засідання.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, повідомляє Урядовий портал.

«Уперше за понад пів століття діяльності Комітету представника від України запрошено до участі в питаннях, які раніше були прерогативою винятково країн-членів НАТО», — зазначив урядовець.

За його словами, Україну раніше залучали до засідань, але зараз вперше йдеться про такий високий формат участі.

Конференція національних директорів з озброєння (Conference of National Armaments Directors-CNAD) з 1996 року є вищим дорадчим комітетом НАТО з питань озброєнь. Вона координує реалізацію політики Альянсу у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучають керівників національних відомств або відповідних підрозділів, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.