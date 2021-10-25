Украину впервые за 50 лет пригласили на заседание высшего совещательного органа НАТО

В Брюсселе 26 октября состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО в области вооружений — Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за 50 лет Киев получил приглашение на такое заседание.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, сообщает Правительственный портал.

«Впервые за более чем полвека деятельности Комитета представителя от Украины пригласили для участия в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО», — отметил чиновник.

По его словам, Украину ранее приобщали к заседаниям, но сейчас впервые речь идет о столь высоком формате участия.

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим консультативным комитетом НАТО по вооружению. Она координирует реализацию политики Альянса в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекают руководителей национальных ведомств или соответствующих подразделений, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.