У Судані після повалення перехідного уряду оголосили надзвичайний стан

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У Судані 25 жовтня оголосили надзвичайний стан після того, як у країні стався державний переворот. Сили безпеки заарештували премʼєр-міністра Абдаллу Хамдока та інших членів перехідного уряду.

Про це повідомляє Reuters.

У телевізійному зверненні високопоставлений військовий Судану генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявив, що розпустив Суверенну раду — цивільно-військовий правлячий орган і перехідний уряд.

Водночас на вулиці країни вийшли тисячі демонстрантів, які намагаються «протистояти» військовому перевороту.

Аль-Бурхан пообіцяв, що Судан і надалі дотримуватиметься міжнародних угод, а через деякий час країна може повернутися до цивільного правління. Це може статися після виборів, які мають відбутися у липні 2023 року.

Тим часом речник МЗС України Олег Ніколенко закликав українців утриматися від подорожей у Судан.

Нагадаємо, 21 вересня у Судані провалилася невдала спроба держперевороту. Тоді влада заарештувала 40 функціонерів і прихильників режиму колишнього президента Судану Омара аль Башира.

У Судані останнім часом триває напруженість між військовими та цивільними групами, які не можуть поділити владу після того, як у 2019 році скинули з посади диктатора Омара аль Башира. Прихильники одних та других влаштовують протести та звинувачують одні одних у захопленні влади. Минулого місяця спроба чергового держперевороту провалилася.