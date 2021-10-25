МОЗ: Україна не розглядає закупівлю вакцини Johnson & Johnson

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Поставки вакцини Johnson & Johnson в Україну поки не плануються.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Поставки вакцини Johnson & Johnson зараз не розглядаються, переговори про її поставки зараз не ведуться», — сказав журналістам заступник міністра охорони здоровʼя, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Головний санлікар пояснив, що виробник вакцини «проактивно не виходить на комунікацію». «Ті механізми комунікації, які ми використовували, поки безрезультатні», — сказав він.

Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — вона може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна й для літніх людей. ВООЗ також заявляла, що ця вакцина ефективна проти мутацій коронавірусу.