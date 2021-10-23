У Києві зареєстрували перший осінній температурний рекорд
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Łukasz Łada / Unsplash
У Києві зафіксували перший температурний рекорд осені — ніч проти 22 жовтня виявилась найтеплішою за останній 141 рік.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, цієї ночі стовпчики термометрів не опустилися нижче +12 °С, що на 1 градус тепліше, ніж було у 1889 році.
Водночас порівнюючи з кліматичною нормою 1991—2020 років цей показник перевищує її на 8,5 градуса.
- Науковці кажуть, що найближчими десятиліттями глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку і більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус за Цельсієм атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.
- На початку серпня 2021 року ООН оприлюднила доповідь Міжурядової групи експертів з питань клімату. Авторами звіту стали 234 експерти з 66 країн світу. У документі зазначається, що зміна клімату спостерігається у всіх регіонах планети, до того ж цей процес стає все більш інтенсивним. Деякі з тенденцій вже незворотні.
- За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, літо-2021 стало другим найспекотнішим у Києві за останні 140 років, перевищивши кліматичну норму на 1,9 градуса.