У Києві зареєстрували перший осінній температурний рекорд

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Łukasz Łada / Unsplash

У Києві зафіксували перший температурний рекорд осені — ніч проти 22 жовтня виявилась найтеплішою за останній 141 рік.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, цієї ночі стовпчики термометрів не опустилися нижче +12 °С, що на 1 градус тепліше, ніж було у 1889 році.

Водночас порівнюючи з кліматичною нормою 1991—2020 років цей показник перевищує її на 8,5 градуса.