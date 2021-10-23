Новости

В Киеве зарегистрировали первый осенний температурный рекорд

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени — ночь на 22 октября оказалась самой теплой за последний 141 год.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, ночью столбики термометров не опустились ниже +12 °С, что на 1 градус теплее, чем было в 1889 году.

В то же время по сравнению с климатической нормой 1991—2020 годов этот показатель превышает ее на 8,5 градуса.