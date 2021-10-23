Соратника адвоката Трампа Льва Парнаса визнали винним у фінансових махінаціях та втручанні у вибори у США

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Суд США визнав американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, який є близьким до колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, винним у порушенні законів про фінансування виборчих кампаній під час виборів 2018 року.

Про це повідомляють Associated Press та Reuters.

Парнас був визнаний винним за всіма шістьма пунктами звинувачення, обвинувальний вирок оголосили 22 жовтня.

Йдеться про використання коштів громадянина Росії Андрія Муравйова для фінансування виборчих кампаній в США (іноземцям заборонено фінансувати політичні кампанії), зокрема, кандидатів у тих штатах, де можна було отримати ліцензію на вирощування рекреаційної марихуани.

Також Парнас був визнаний винним у здійсненні незаконних партійних пожертв від імені інших осіб. Згідно з матеріалами справи, Парнас і його партнер — ще один виходець із України Ігор Фруман, який раніше частково визнав свою провину, зробили незаконні пожертвування через юридичну особу в 2018 році, зокрема, $325 тисяч на організацію кампанії America First Action, яка виступала за переобрання Дональда Трампа в 2020 році.

Окрім цього, у причетності до використання грошей російського бізнесмена для політичних пожертв у США був визнаний винним ще один українець Андрій Кукушкін, соратник Муравйова.

Прокуратура вимагала негайно взяти Парнаса і Кукушкіна під варту, пославшись на небезпеку втечі, але суддя дозволив їм залишитися на волі під заставу до винесення вироку.

Адвокати Парнаса збираються оскаржити вирок і запевняють, що гроші Муравйова були спрямовані на бізнес-інвестиції, а не на внески у виборчу кампанію.

Вирок Кукушкіну оголосять 16 лютого, дата оголошення вироку Парнасу наразі невідома, оскільки щодо нього можливий ще один судовий розгляд за окремим звинуваченням у шахрайстві.