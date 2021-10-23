Соратника адвоката Трампа Льва Парнаса признали виновным в финансовых махинациях и вмешательстве в выборы в США

Суд США признал американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, который близок к бывшему адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, виновным в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний на выборах 2018 года.
Об этом сообщают Associated Press и Reuters.
Парнас был признан виновным по всем шести пунктам обвинения, обвинительный приговор объявили 22 октября.
Речь идет об использовании средств гражданина России Андрея Муравьева для финансирования избирательных кампаний в США (иностранцам запрещено финансировать политические кампании), в частности, кандидатов в тех штатах, где можно было получить лицензию на выращивание рекреационной марихуаны.
Также Парнас был признан виновным в совершении незаконных партийных пожертвований от имени других лиц. Согласно материалам дела, Парнас и его партнер — еще один выходец из Украины Игорь Фруман, который ранее частично признал свою вину, сделали незаконные пожертвования через юридическое лицо в 2018 году, в частности, $325 тысяч на организацию кампании America First Action, которая выступала за переизбрание Дональда Трампа в 2020 году.
Кроме этого, в причастности к использованию денег российского бизнесмена для политических пожертвований в США был признан виновным еще один украинец Андрей Кукушкин, соратник Муравьева.
Прокуратура требовала немедленно взять Парнаса и Кукушкина под стражу, сославшись на опасность побега, но судья разрешил им остаться на свободе под залог до вынесения приговора.
Адвокаты Парнаса собираются обжаловать приговор и уверяют, что деньги Муравьева были направлены на бизнес-инвестиции, а не на взносы в избирательную кампанию.
Приговор Кукушкину объявят 16 февраля, дата оглашения приговора Парнасу пока неизвестна, поскольку в отношении него возможно еще одно судебное разбирательство по отдельному обвинению в мошенничестве.
- Бизнесменов Фрумана и Парнаса арестовали 10 октября 2020 года. Их связывают с давлением на украинских чиновников в пользу Дональда Трампа. Бизнесмены также работали на олигарха Дмитрия Фирташа.
- Позже Associated Press сообщило, что Парнас и Фруман пытались сменить руководство «Нафтогаза». Это также подтвердил Андрей Фаворов, который рассказал о встрече с бизнесменами и своем отказе возглавить компанию.
- В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским около восьми раз оказывал давление на него, требуя провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Хантер Байден был членом наблюдательного совета украинской компании Burisma, которая принадлежала экс-министру экологии при Януковиче Николаю Злочевскому.
- Журнал Time первым опубликовал выдержки из телефонного разговора тогдашних советников президента Владимира Зеленского и адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.