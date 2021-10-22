В Україну прибула третя партія військової допомоги від США. Що нового отримали ЗСУ

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В Україну прибула третя партія додаткової військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю $60 млн. Серед вантажу є боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.

Літак з партією допомоги у міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли чиновники Міністерства оборони.

Нещодавно, 10 та 18 жовтня, до України доставилии попередні дві партії вантажу.

Міжнародна безпекова допомога на $60 млн стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у $250 млн.