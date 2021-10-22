РНБО доручила Кабміну забезпечити безперебійне постачання газу для населення

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

За три дні Кабінет міністрів повинен налагодити механізм безперебійного постачання газу для побутових та інших споживачів до кінця опалювального сезону.

Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Кабміну доручено протягом трьох днів вжити заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам», — заявив Данілов.