РНБО: Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубів газу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіс президента України / Facebook
За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони українська влада разом з НАК «Нафтогаз України» вирішила надати Європі додаткові 55 млрд кубів газу на рік. Також Україна допоможе Молдові з поставками газу.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Ухвалили наступне: Кабміну разом з «Нафтогазом» визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік», — сказав секретар РНБО.
Він пояснив, що на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. За його словами, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.
Також Данілов уточнив, що Молдові обсяг газу нададуть не за гроші, оскільки Кишинів зобовʼязується пізніше повернути увесь запозичений обʼєм.
«Ми зацікавлені, щоб у Молдові був газ, тому що деякі українські території забезпечуються газом з Молдови», — зазначив секретар.
Крім того, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню La Libre запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії. Для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити транзит газу через українську територію.
«Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо, щоб не тільки нормалізувати ситуацію, а й захистити Європу від тарифного шоку в найближчі роки», — сказав Зеленський.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2000. Причина такої високої ціни — низькі запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ.
- Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.