РНБО: Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубів газу

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Офіс президента України / Facebook

За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони українська влада разом з НАК «Нафтогаз України» вирішила надати Європі додаткові 55 млрд кубів газу на рік. Також Україна допоможе Молдові з поставками газу.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ухвалили наступне: Кабміну разом з «Нафтогазом» визначити спеціальні умови для транспортування додаткового газу по ГТС України в країни ЄС в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік», — сказав секретар РНБО.

Він пояснив, що на сьогодні Україна має контракт з Росією на прокачування в рік 40 млрд кубометрів газу. За його словами, потужності української ГТС дозволяють запропонувати Європі додаткові 55 млрд кубів.

Також Данілов уточнив, що Молдові обсяг газу нададуть не за гроші, оскільки Кишинів зобовʼязується пізніше повернути увесь запозичений обʼєм.

«Ми зацікавлені, щоб у Молдові був газ, тому що деякі українські території забезпечуються газом з Молдови», — зазначив секретар.

Крім того, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю виданню La Libre запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії. Для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити транзит газу через українську територію.

«Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо, щоб не тільки нормалізувати ситуацію, а й захистити Європу від тарифного шоку в найближчі роки», — сказав Зеленський.