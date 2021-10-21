ОБСЄ заявила, що бойовики «послабили» блокування роботи місії на Донбасі

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Flickr / OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бойовики дещо послабили блокування роботи Моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Вони вимагають від місії змусити Україну відпустити їхнього поплічника, якого з повʼязкою Спільного центру з координації і контролю за припиненням вогню (СЦКК) затримали, коли він розвідував українські позиції.

Про це повідомила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід.

«Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку», — зазначила Шмід. Вона також підкреслила, що необмежений доступ СММ дуже важливий для виконання її мандата на окупованих територіях.

За даними ЗМІ, бойовики також зняли блокаду в окупованій Горлівці. Це дозволило представникам ОБСЄ продовжити там свою роботу. У Донецьку бойовики блокували готель Park Inn, в якому базується місія.