НАЗК у звітах партій виявило ознаки 30 кримінальних порушень. У списку і «Слуга народу»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) за 9 місяців роботи у напрямку запобігання політичній корупції виявило ознаки 30 кримінальних порушень у звітах партій і склало 232 протоколи про адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
З травня НАЗК приймає всі звіти партій за всі квартали 2021 року лише в електронному вигляді через Реєстр звітів POLITDATA. У ньому зареєструвалися лише 123 партії з 365, але серед них усі партії, які представлені у Верховній Раді.
У той же час дуже мало партій подало звіти, оскільки в кінці березня 2020 року Верховна Рада дозволила партіям не подавати фінзвіти до завершення «заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби». У політсил є 40 днів на подачу після закінчення карантину, за умови, що його не продовжать. Поки у партій є час до 9 лютого 2022 року.
З початку року НАЗК перевірило 352 звіти. 148 адмінпротоколів оформлено за порушення порядку подання звіту, 84 протоколи за порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку партії, а 30 повідомлень про ознаки кримінального правопорушення у звітах направлено до поліції.
Серед порушників — «Перемога Пальчевського», Радикальна партія Олега Ляшка, «Слуга народу», «Довіряй ділам», «Конгрес українських націоналістів», «Блок Кернеса — Успішний Харків», «Демократична сокира» та інші.
- Раніше рух «ЧЕСНО» повідомив, що партії не відзвітували за витрачені 1,5 млрд грн, які отримали з бюджету. Рух зазначає, що більшість партій близько 1,5 року не подають звітності через «карантинну відстрочку».
- На початку 2021 року профільний комітет Ради схвалив законопроєкт № 4611, який допоміг би відновити обовʼязкові звітності, але на голосування його так і не винесли.
- У березні в Раду внесли законопроєкт № 5253, який фактично знищує контроль за тим, як партії витрачають державні кошти. Його розкритикували більшість громадських організацій. У червні комітет Ради його відхилив.