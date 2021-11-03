Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Роман Абрамовський / Facebook
Верховна Рада на засіданні 3 листопада звільнила міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, який 19 жовтня написав заяву про звільнення.
За це рішення проголосували 322 депутати. За даними «Бабеля», на посаду очільника Міністерства екології претендує чинний заступник міністра Руслан Стрілець.
15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Міністерство навколишнього середовища не в достатньому обсязі виконує укази президента, тому члени РНБО тоді доручили премʼєру розглянути питання роботи керівництва міністерства. Пізніше Абрамовський підтвердив, що подав у відставку після цього засідання РНБО. Також міністр уточнив, що загалом Рада нацбезпеки контролює виконання 83 екозавдань, із них виконані 22.
- Роман Абрамовський свого часу працював у різних енергетичних компаніях, зокрема на керівних посадах. Від 2006 до 2012 року він був гендиректором «Укрстальконструкції». У 2015-му його призначили заступником міністра з питань ЖКГ, а у 2019 році — заступником міністра з питань енергетики та захисту довкілля. На посаді міністра екології він був із 19 червня 2020 року.
- 15 грудня 2020 року стало відомо, що міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали у відставку. Наступного дня Рада звільнила Бессараба, а відставку Абрамовського відклали.
- У вересні глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував восени заміну трьох-чотирьох міністрів.