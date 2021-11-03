Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського

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Роман Абрамовський / Facebook

Верховна Рада на засіданні 3 листопада звільнила міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, який 19 жовтня написав заяву про звільнення.

За це рішення проголосували 322 депутати. За даними «Бабеля», на посаду очільника Міністерства екології претендує чинний заступник міністра Руслан Стрілець.

15 жовтня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Міністерство навколишнього середовища не в достатньому обсязі виконує укази президента, тому члени РНБО тоді доручили премʼєру розглянути питання роботи керівництва міністерства. Пізніше Абрамовський підтвердив, що подав у відставку після цього засідання РНБО. Також міністр уточнив, що загалом Рада нацбезпеки контролює виконання 83 екозавдань, із них виконані 22.