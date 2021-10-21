Оператор ГТС України теж подав заявку на участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Оператор ГТС України слідом за НАК «Нафтогаз України» подав заявку в німецький енергорегулятор Bundesnetzagentur на участь у сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомила пресслужба оператора.

У ОГТС України вважають, що сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права і комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для заявки.

«Північний потік — 2» не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу і загрожує безпеці поставок газу в Європу», — заявив гендиректор ОГТС Сергій Макогон, додавши, що дозвіл «потоку» здійснювати транзит газу під контролем «Газпрому» призведе до безповоротної зміни конфігурації української ГТС.

Раніше голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко пояснював, що участь України в сертифікації дасть можливість українській стороні пояснити партнерам шкоду від трубопроводу. Якщо допуск буде схвалено, то регулятор формально зобовʼязаний враховувати позицію «Нафтогазу» і ОГТС.

До сертифікації вже допущені польська PGNiG і її німецьке дочірнє підприємство.