МОЗ ініціює відставку керівника охорони здоров’я Запоріжжя через поганий процес вакцинації у місті

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Sean Gallup / Staff

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ініціює відставку керівника охорони здоров’я Запоріжжя. За його словами, у місті було неправильно вибудовано процес вакцинації від коронавірусу.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«На жаль, у деяких центрах масової вакцинації логістично неправильно вибудуваний процес або неправильно розрахована кількість таких центрів. І як показала моя поїздка до Запоріжжя, все, що було неможливе, стає можливим, якщо докласти зусилля та визначити це пріоритетом. І за вчорашній день і в Запорізькій області, і в Україні зробили рекордну кількість щеплень за добу — понад 226 тисяч. І це не межа — регіони можуть і повинні нарощувати темпи далі. Але, на жаль, не всі відповідальні це розуміють, тому буду ініціювати відсторонення керівника охорони здоров’я міста Запоріжжя», — заявив Ляшко.

Він зазначив, що у місті діють вже шість центрів масової вакцинації від коронавірусу, а найближчим часом відкриються ще два.

Прізвище конкретного чиновника Ляшко не назвав. Водночас очільницею Департаменту охорони здоров'я міськради Запоріжжя наразі є Вікторія Ушакова.