The Verge: Компанія Faсebook планує змінити назву
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Компанія Facebook наступного тижня повідомить про зміну назви своєї соцмережі.
Про це повідомляє профільне видання The Verge із посиланням на джерело, яке безпосередньо обізнане в цьому питанні.
Генеральний директор компанії Марк Цукерберг планує оголосити про зміну назви на щорічній конференції Connect 28 жовтня. Представник Facebook відмовився коментувати цю історію.
Компанія хоче асоціюватися не тільки з соцмережею Facebook, а обʼєднати всі свої продукти (Instagram, WhatsApp, Oculus і інші) і продовжити роботу над «метавсесвітом». Концепцію метавсесвіту активно просуває засновник Facebook Марк Цукерберг. Минулого місяця компанія виділила $50 мільйонів на створення онлайн-світу, в якому люди зможуть спілкуватися у віртуальному просторі. Facebook бачить у Європі великий потенціал технологічної індустрії.
Метавсесвіт — це єдина віртуальна система, яка включає в себе низку додатків і платформ. У ній можна комунікувати, грати, працювати, вести бізнес, навчатися, тощо. Свої метавсесвіти також планують створювати Microsoft і Epic Games. Останні за основу беруть онлайн-гру Fortnite. При цьому Epic Games бере участь у проєкті Facebook.
- 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. На цьому тлі акції Facebook просіли на понад 5%, а Цукерберг втратив $6,3 мільярда і опустився на шосте місце в рейтингу від Forbes. Збій у Facebook в цілому призвів до падіння фондових ринків. 5 жовтня Цукерберг вибачився за збій, а у Facebook заявили, що причиною стали зміни конфігурації маршрутизаторів.
- Того ж дня в Сенаті США виступила колишня менеджерка з продукту Facebook Френсіс Хауген, яка була інформаторкою ЗМІ, та передала десятки тисяч сторінок внутрішніх досліджень і документів компанії. Вона заявила, що Facebook знає про «токсичний» вплив свого продукту на суспільство, але не хоче нічого міняти, щоб не втрачати прибуток. Цукерберг назвав це брехнею.