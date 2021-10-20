В Україні за добу вакцинували понад 220 тисяч людей — це рекорд
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Євген Малолєтка
В Україні за добу вівторка 19 жовтня вакцинували від коронавірусу 226 587 людей — це рекордна кількість з початку кампанії. Першу дозу отримали 142 141 людина, другу — 84 446.
Про це 20 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом з початку вакцинації в Україні прищепили 8 207 903 людини, із них отримали обидві дози препарату 6 658 010 людей.
Також за добу 19 жовтня виявили 18 912 нових випадки коронавірусу, шпиталізували 5 468 людей, померли від ковіду 495. МОЗ нагадує, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
Загалом за час пандемії станом на 20 жовтня в Україні на ковід захворіли 2 679 185 людей, померли від нього 61 843.
Перед цим Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що Україна використала половину доз вакцин від коронавірусу, є ще понад 12 мільйонів. Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані люди. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.