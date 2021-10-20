В Україні за добу вакцинували понад 220 тисяч людей — це рекорд

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Євген Малолєтка

В Україні за добу вівторка 19 жовтня вакцинували від коронавірусу 226 587 людей — це рекордна кількість з початку кампанії. Першу дозу отримали 142 141 людина, другу — 84 446.

Про це 20 жовтня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом з початку вакцинації в Україні прищепили 8 207 903 людини, із них отримали обидві дози препарату 6 658 010 людей.

Також за добу 19 жовтня виявили 18 912 нових випадки коронавірусу, шпиталізували 5 468 людей, померли від ковіду 495. МОЗ нагадує, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Загалом за час пандемії станом на 20 жовтня в Україні на ковід захворіли 2 679 185 людей, померли від нього 61 843.

Перед цим Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що Україна використала половину доз вакцин від коронавірусу, є ще понад 12 мільйонів. Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що Україна спроможна задовольнити потребу у вакцинації на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.