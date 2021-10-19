СБУ відкрила кримінальне провадження проти «Харківгазу» через відключення цілого села від газопостачання

Новини

Служба безпеки України розслідує обставини, за яких «Харківгаз» на початку жовтня під виглядом ремонтних робіт відключив газопостачання в селі Благодатне Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, посадовці цієї приватної компанії вимагали додаткові гроші від споживачів, безпідставно прикриваючись президентом і керівництвом держави. Таким чином вони підбурювали людей до масових акцій протесту, що могло дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Одразу після відключення газу мешканцям села висунули вимогу: підписати додаткову угоду на ще одну послугу, якої не було раніше, з обслуговування внутрішньобудинкових систем. У такий спосіб платіжка для кожної сімʼї мала б зрости на 1200—1800 грн на рік.

Представники підприємства відмовлялися подавати газ до населеного пункту до того, як кожен житель села підписав цей договір.

Тобто, користуючись монополією і гострою потребою населення в газі на початку опалювального сезону, жителів села ставили в безвихідне становище.

У спецслужбі зазначають, що керівництво «Харківгазу» заявило громадянам, що їхня компанія непричетна до підняття цін на газ, а винні в цьому президент і керівництво держави. Це спровокувало численні акції протесту місцевих жителів і перекриття доріг.

Тепер СБУ відкрила провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років.

Після втручання правоохоронних органів і місцевої влади газопостачання в село відновили 17 жовтня. Акціонерне товариство «Харківгаз» на 95,5% є приватною компанією, яка самостійно формує ціни на свої послуги.