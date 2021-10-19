В Україні перше щеплення від коронавірусу отримали вже 8 мільйонів людей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Maja Hitij / Getty Images
В Україні станом на ранок 19 жовтня однією дозою вакцини від коронавірусу прищепили 8 065 762 українці. Із них повністю вакциновані 6 573 564 людини.
Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
За добу понеділка, 18 жовтня, вакцинували 193 069 людей. Першу дозу отримали 109 667 людей. МОЗ наголошує, що 95% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня — невакциновані.
Також за добу 18 жовтня виявили 15 579 нових випадків коронавірусу, шпиталізували 2 852 людини, а померли 538.
Загалом за весь час пандемії станом на 19 жовтня в Україні на ковід захворіли 2 660 273 людини. Померли від нього 61 348 людей.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані люди. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.