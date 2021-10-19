Трамп подав до суду проти комітету Конгресу, який розслідує штурм Капітолія

Новини

Jackie Ramirez / Pixabay

45-й президент США Дональд Трамп подав позов до Окружного суду округу Колумбія проти спеціального комітету Палати представників, що розслідує штурм Капітолія 6 січня, і Національного архіву, щоб зберегти в таємниці записи свого президентства.

Про це повідомляє CNN.

Видання пише, що позов від Трампа — це спроба заблокувати роботу комітету Палати представників, який розслідує його дії до та під час штурму Капітолія.

Трамп наразі виступає проти публікації близько 40 документів. У своєму позові він відзначає, що матеріали, на які дав запит спеціальний комітет Палати представників, підпадають під дію так званих привілеїв виконавчої влади, що захищають конфіденційність деяких повідомлень між посадовими особами Білого дому.

Адвокат Трампа Джессі Біннолл наголосив, що запити комітету «безпрецедентні» за своєю широтою та обсягом і не повʼязані з будь-якою законної метою.

У своєму позові Трамп відзначає, що відмова президента Джо Байдена засекретити його деякі документи була «політичним прийомом».