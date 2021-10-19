Трамп подал в суд против комитета Конгресса, который расследует штурм Капитолия

45-й президент США Дональд Трамп подал иск в Окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и Национального архива, чтобы сохранить в тайне записи своего президентства.

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что иск от Трампа — это попытка заблокировать работу комитета Палаты представителей, который расследует его действия до и во время штурма Капитолия.

Трамп выступает против публикации около 40 документов. В своем иске он отмечает, что материалы, которые запросил специальный комитет Палаты представителей, подпадают под действие так называемых привилегий исполнительной власти, которые защищают конфиденциальность некоторых сообщений между должностными лицами Белого дома.