Apple презентувала навушники AirPods 3 та новий MacBook Pro
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Michael Wyszomierski / Flickr
Компанія Apple провела чергову презентацію своїх новинок. Вона показала нові навушники AirPods 3, два нових чипи M1 PRO та M1 Max, а також новий MacBook Pro.
Трансляція презентації відбулася на офіційному каналі Apple у YouTube.
Спочатку компанія презентувала нову підписку на Apple Music під назвою Voice. Вона коштуватиме 4,99$ і дозволятиме керувати голосом асистентом Siri. Також презентували і нові кольори колонок HomePad mini.
Першою серйозною новинкою стали навушники AirPods 3. Зовні вони будуть схожі на AirPods Pro, але без гумових насадок. Розробники обіцяють більш якісний звук, а також захист від води та поту. Також Apple показала і бездротову зарядку для навушників. Коштуватимуть вони 179$.
Компанія показала і два нові чипи — M1 PRO та M1 Max. У Apple зазначили, що чипи стали більш продуктивні та менш енергозатратні.
Ще однією новинкою став оновлений ноутбук MacBook Pro. Він буде доступний у двох версіях — з дисплеями на 14 дюймів та на 16 дюймів. Рамки екрана значно звузили, щоб розширити розмір дисплея. Також у ноутбуках буде FaceID і вони підтримуватимуть до 64 Гб оперативної пам’яті. Розробники обіцяють і більший час їхньої роботи — до 21 години без зарядки. Вартість ноутбуків становитиме 1 999$ та 2 499$ відповідно.
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