США закликали Британію відновити відносини з Парижем на тлі скандалу з AUKUS
- Автор:
- Софія Телішевська
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U.S. Embassy Moldova / Flickr
Сполучені Штати Америки закликають британський уряд залагодити конфлікт з офіційним Парижем, після втрати Францією контракту на виробництво підводних човнів для Австралії.
Про це пише британське видання The Guardian.
На початку жовтня Державний секретар США Ентоні Блінкен провів у Франції два дні, намагаючись залагодити дипломатичну кризу у відносинах між двома державами.
Дипломати США впевнені, що укладання нової безпекової угоди AUKUS не мало на меті створити кризу довіри між партнерами по НАТО.
Водночас Вашингтон закликає британський уряд здійснити дипломатичні кроки для налагодження добрих відносин із Парижем. Проте ані британські, ані австралійські дипломати досі не намагалися залагодити конфлікт.
- 15 вересня США, Австралія і Британія оголосили про нове тристороннє оборонне партнерство AUKUS. Його мета — протидія Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. У рамках партнерства Австралія відмовилась від контракту з Францією на $66 мільярдів на розробку 12 сучасних ударних підводних човнів із традиційними двигунами. Замість цього Австралія вперше побудує атомні підводні човни з використанням технологій, які надали США.
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