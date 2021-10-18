Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку — 2»

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Соколовська Інна / УНІАН

НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь України у сертифікації оператора енергетичного проєкту «Північний потік — 2» Nord Stream 2 AG.

Про це під час брифінгу заявив голови правління НАК Юрій Вітренко.

«Нафтогаз», як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора «Північного потоку — 2» перед німецьким регулятором — Федеральною агенцією німецьких мереж, — заявив Вітренко.

Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що «Північний потік — 2» не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству.

Також Вітренко наголосив, що Україна зацікавлена і має прямий інтерес в тому, щоб енергоринок був конкурентним.

«Саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація «Північного потоку — 2» завдасть шкоди німецькому ринку та конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії», — пояснив глава «Нафтогазу» та наголосив, що газопровід створює великі ризики для енергетичної безпеки України.

Заявку на сертифікацію газопроводу Федеральне агентство німецьких мереж отримало 13 вересня. Очікується, що її розглянуть протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Після того як Федеральне агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу. Експлуатація без відповідної сертифікації карається штрафом. Загалом німецький регулятор на сертифікацію потоку має час до 8 січня 2022 року.