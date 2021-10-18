«Припиніть тортури на кордоні». У Варшаві тисячі людей протестували проти видворення мігрантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У столиці Польщі, у Варшаві у неділю, 17 жовтня, тисячі людей вийшли на акцію протесту проти видворення мігрантів на кордоні, які через Білорусь намагаються потрапити у зону Європейського Союзу.
Про це повідомляє DW.
Демонстранти йшли з лозунгами «Припиніть тортури на кордоні» та «Ніхто не є нелегальним». Деякі плакати зробили з термоковдр — це нагадування про нещодавні смерті мігрантів на кордоні від переохолодження та виснаження. Участники звинуватили владу у видворенні мігрантів і в тому, що через оголошення надзвичайного стану на кордоні до них не можуть дістатись правозахисники.
За оцінками журналістів, у заході взяли участь тисячі людей. В інших містах Польщі також відбулись аналогічні протести, але з меншою кількість учасників.
З кінця літа, коли і почалась міграційна криза, на східному кордоні Євросоюзу загинули семеро людей.
15 жовтня Парламент Польщі ухвалив поправки, які легалізують видворення мігрантів. Ухвалені поправки включають наступну процедуру: людині, яку викрили в незаконному переході кордону, можуть наказати залишити територію Польщі на підставі рішення начальника місцевої прикордонної служби. Крім того, закон дозволяє начальнику Управління у справах іноземних громадян ігнорувати заяву про надання міжнародного захисту, якщо її подав іноземець, який незаконно перетнув кордон.
- У Польщі та країнах Балтії за останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). У відповідь на потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща вперше за 30 років посилила охорону кордону з країною і також вирішила будувати стіну.