Росія оновила свій рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу — понад 34 тисячі хворих

Новини

Немеш Янош / УНІАН

У Росії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Оперативний штаб з боротьби із коронавірусом в РФ.

За останню добу виявили 34 303 нові випадки COVID-19. Це найбільший показник з початку пандемії. Найбільшу кількість нових випадків виявили в Москві (6 740) та в Санкт-Петербурзі (3 323). За останню добу від ускладнень коронавірусу в Росії померли 997 людей.