FIFA евакуювала з Афганістану близько 100 спортсменів та їхніх сімей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міжнародна федерація з футболу (FIFA) змогла евакуювати з Афганістану до Катару близько 100 спортсменів та їхніх сімей.
Про це пише пресслужба FIFA.
«Керівництво FIFA тісно співпрацює з урядом Катару із серпня, і в майбутньому продовжить тісну співпрацю щодо безпечної евакуації інших спортсменів», — зазначили там.
Групу спортсменів привезли в Катар евакуаційним рейсом, на борту якого були 357 пасажирів. Серед них було багато афганських футболісток.
Цей рейс став вже восьмим та одним із найбільших евакуаційних, відтоді як таліби захопили владу в Афганістані.
- Воєнні дії в Афганістані тривають понад 40 років. У кінці 1970-х почалася затяжна політична криза через протистояння комуністів та ісламістів. У 1990-х зародився ісламістський рух «Талібан». Угруповання 15 серпня проголосило відновлення влади над Афганістаном — на тлі виведення з країни військ США та НАТО, які перебували там з 2001 року.
- За даними Пентагону, загальні витрати США на війну в Афганістані становили $825 мільярдів, але це мінімальна оцінка. Навіть президент Джо Байден казав, що витрати перевищили $2 трильйони, і сума буде збільшуватися, наприклад, через витрати на догляд за ветеранами і виплати за кредитами.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що захопили владу в країні. Бойовики взяли під контроль понад 90% території Афганістану. Частина уряду і тоді ще президент Ашраф Гані втекли з країни.