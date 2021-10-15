Президент Азербайджану заявив про готовність укласти мирну угоду з Вірменією
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністерство оборони Азербайджану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність підписати мирну угоду з Вірменією.
Про це пише Інтерфакс.
«Війна і конфлікт залишилися в історії. Ми готові почати переговори з Вірменією щодо делімітації кордону за умови взаємного визнання територіальної цілісності, і готові також почати переговори щодо мирної угоди з Вірменією», — підкреслив він.
За словами Алієва, Азербайджан готовий до нормалізації відносин з Вірменією. Він також порадив чинній вірменській владі «не проґавити цей історичний шанс».
- У січні лідери Вірменії, Азербайджану та Росії провели переговори в Москві, за підсумками яких було підписано спільну заяву сторін про розвиток Нагірного Карабаху. Азербайджан у 2021 році виділить $1,3 мільярда на відновлення регіону Нагірного Карабаху.
- У ніч на 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (з 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.