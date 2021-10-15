Нові COVID-максимуми у Росії: за добу підтвердили понад 32 тисячі випадків коронавірусу, померли 999 пацієнтів
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Reza Estakhrian / Getty Images
У Росії зареєстрували нові рекордні показники за кількістю підтверджених випадків та померлих пацієнтів за добу.
Про це повідомили в російському оперативному штабі боротьби з коронавірусом.
Так, за 14 жовтня, у Росії зафіксували 32 196 нових заражень COVID-19, найбільше — у Москві (6 631), у Санкт-Петербурзі (2 632), у Московській області (2 110). У решті регіонів добовий приріст становить менше 1 тисячі осіб.
Окрім цього, за минулу добу від коронавірусу померли 999 пацієнтів. Найбільше летальних випадків — у Москві (70), у Санкт-Петербурзі (62) та в Краснодарському краї (40).
Загалом від початку пандемії у Росії зареєстрували 7 925 176 випадків COVID-19, 221 313 пацієнтів померли.
- У Росії останнім часом регулярно оновлюються рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які опікуються безпекою. 29 вересня Путін завершив двотижневу самоізоляцію. Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом лідери країн помірялися рівнем антитіл до COVID-19.
- Наприкінці липня зʼявилося розслідування журналістів про те, що в Росії на коронавірус могли перехворіти 29 мільйонів людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії та на першому за кількістю хворих на мільйон населення.