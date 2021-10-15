Нові COVID-максимуми у Росії: за добу підтвердили понад 32 тисячі випадків коронавірусу, померли 999 пацієнтів

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Reza Estakhrian / Getty Images

У Росії зареєстрували нові рекордні показники за кількістю підтверджених випадків та померлих пацієнтів за добу.

Про це повідомили в російському оперативному штабі боротьби з коронавірусом.

Так, за 14 жовтня, у Росії зафіксували 32 196 нових заражень COVID-19, найбільше — у Москві (6 631), у Санкт-Петербурзі (2 632), у Московській області (2 110). У решті регіонів добовий приріст становить менше 1 тисячі осіб.

Окрім цього, за минулу добу від коронавірусу померли 999 пацієнтів. Найбільше летальних випадків — у Москві (70), у Санкт-Петербурзі (62) та в Краснодарському краї (40).

Загалом від початку пандемії у Росії зареєстрували 7 ​​925 176 випадків COVID-19, 221 313 пацієнтів померли.