Глава МОЗ Ляшко не виключає, що в Україні запровадять бустерну вакцинацію від коронавірусу

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health.mil

В Україні, найімовірніше, запровадять щеплення додатковою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Найімовірніше, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду», — розповів він.

Водночас Ляшко зазначив, що це питання поки не на часі, адже спочатку потрібно якомога більше людей щепити двома або принаймні однією дозою вакцини.

«Ми поки що не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити про запровадження бустерної або повторної вакцинації», — сказав глава МОЗ.

Також Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.