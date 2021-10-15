Глава МОЗ Ляшко не виключає, що в Україні запровадять бустерну вакцинацію від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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health.mil
В Україні, найімовірніше, запровадять щеплення додатковою дозою вакцини від коронавірусу.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Найімовірніше, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду», — розповів він.
Водночас Ляшко зазначив, що це питання поки не на часі, адже спочатку потрібно якомога більше людей щепити двома або принаймні однією дозою вакцини.
«Ми поки що не на тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити про запровадження бустерної або повторної вакцинації», — сказав глава МОЗ.
Також Ляшко закликав українців вакцинуватися від коронавірусу.
- Наразі дві дози вакцини від коронавірусу отримали 6 364 933 українці.
- В Україні з 15 жовтня запровадили «червону» зону карантину в Херсонській області, а Київщину перевели в «помаранчеву». За попередню добу виявили 13 624 нових хворих на коронавірус.
- На думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, незабаром можуть запровадити «червону» зону карантину ще в п’яти областях України.
- Раніше голова МОЗ Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозувалося.